نينوى تعطل الدوام الرسمي يوم غد الأحد

2022/12/03 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ نينوى نجم الجبوري يعلن عن #تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد باستثناء الدوائر الخدمية وذلك لوجود اعمل تبليط واسعة في مركز مدينة الموصل

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