السوداني يغرد في اليوم العالمي لذوي الإعاقة

2022/12/03 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، فيما أكد على بذل المزيد من أجلهم.

وقال السوداني عبر تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم): "ليكن اليوم العالمي لذوي الإعاقة، فرصة وطنيّة ومجتمعيّة لمراجعة ما قدّمنا لهذه الشريحة، وأنْ يكون منهجنا تمكينهم، والأخذ بأياديهم إلى مستقبل يلبّي أحلامهم واحتياجاتهم".

وأضاف"يتحتم علينا بذل المزيد من أجلهم".

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