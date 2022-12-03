وزير النفط يكشف مخرجات اجتماع أوبك

2022/12/03 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، تفاصيل اجتماع الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك"، فيما أكد التزام الدول الاعضاء في المنظمة بمعدلات الانتاج وبنسب وكميات الخفض المقررة الى نهاية 2023.

وبحسب بيان لوزارة النفط تلقته (بغداد اليوم) قال عبد الغني، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول "اوبك " عبر الدائرة الالكترونية، ان "الاجتماع اكد حرص الاعضاء في "اوبك " العمل على استقرار الاسواق النفطية وتحقيق التوازن المطلوب".

واشار عبد الغني الى ان "برنامج الاجتماع قد تضمن مناقشة ومراجعة تطورات السوق النفطية، اضافة الى بحث عدد من المحاور المدرجة في جدول اعمال الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها".

وعن الاجتماع الوزاري لـ"اوبك بلاس" قال وزير النفط ان الاجتماع يعقد يوم غد الاحد عبر الدائرة الالكترونية ويتضمن مراجعة تطورات السوق النفطية والتحديات التي تواجه المنتجين، والتأكيد على مقررات "اوبك بلاس" بخصوص خفض الانتاج للكميات المقررة، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية".

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