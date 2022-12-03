السوداني: ان يكون منهجنا تمكين “ذوي الاعاقة”وبذل المزيد من اجلهم

2022/12/03 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وقال السوداني في تغريدة اطلع عليها / المرمز الخبري الوطني/”ليكن اليوم العالمي لذوي الإعاقة، فرصة وطنيّة ومجتمعيّة لمراجعة ما قدّمنا لهذه الشريحة، وأنْ يكون منهجنا تمكينهم، والأخذ بأياديهم إلى مستقبل يلبّي […]

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