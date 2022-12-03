2022/12/03 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت ، أن جريمة سبايكر ستظلّ وصمة عار في جبين من ارتكبها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: “سبايكر” وصمة عار بجبين مرتكبيها وسنلاحقهم داخل وخارج البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: “سبايكر” وصمة عار بجبين مرتكبيها وسنلاحقهم داخل وخارج البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: “سبايكر” وصمة عار بجبين مرتكبيها وسنلاحقهم داخل وخارج البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).