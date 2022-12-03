نواب حسب الطلب

2022/12/03 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

منذ أن دخلنا عالم السوشيال ميديا،

لاحظتُ أن الكثيرين لا يتعاطون إلا في

القضايا الكبرى التي تتعلق بإصرار

عالية نصيف على احتلال الفضائيات.

والحمد لله قضايا ساستنا كثيرة وطريفة

وخفيفة وأح

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