مقعد أمام شاشــة المونديال

2022/12/03 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

شهر كامل من البحث عن كلّ شيء جديد يرتبط

بميدان كرة القدم، تختصره أحداث

منافسات كأس العالم 22 الجارية في ملاعب

دولة قطر الشقيقة.

شهر كامل، تجعل الجميع أمام حقيقة

التغييرات التي أصاب

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