زعيمٌ لا يُغرم بالتصفيق.. متى؟

2022/12/03 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

المعادلة تتمثل في ان حالنا يدور في

دوامة.



من زاوية يبدو ان الحال متماسك او

يتحسن ببطء، ومن زاوية اخرى نجد انه

يمضي من تدهور الى تدهور، من سيئ الى

آخر.



مقلوب المعادلة، ان يظهر

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