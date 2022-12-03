ايران: بدء إنشاء محطة نووية جديدة

2022/12/03 | 16:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما نفت إيران أن يكون لديها أي طموح لتطوير قنبلة ذرية.

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