السوداني: الأجهزة الأمنية والقضائية مستمرة بملاحقة مرتكبي جريمة سبايكر

2022/12/03 | 17:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 12/03/2022، ان الأجهزة...

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