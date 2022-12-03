الأسطول الخامس الأمريكي يعترض

2022/12/03 | 17:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، السبت، اعتراضه "ثاني أكبر شحنة أسلحة غير مشروعة" في غضون شهر، كانت على متن سفينة صيد "على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن".

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