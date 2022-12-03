مصر.. امرأة تقتل خطيبها خنقا قبل أيام من الزفاف

2022/12/03 | 17:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابنها مغمى عليه، ونقلته لمستشفى المحلة.

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