السوداني يزور مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام

2022/12/03 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدّى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مراسم الزيارة لمرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري عليهما السلام في مدينة سامراء.

والتقى السيد رئيس مجلس الوزراء هناك عدداً من أهالي المدينة، واستمع لشكاواهم ومطالبهم المعاشية والخدمية، ووجّه الجهات المتخصّصة بمتابعتها.

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