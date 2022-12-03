2022/12/03 | 18:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يتفقد مشروع مستشفى تكريت ويوجه بالإسراع في تنفيذه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/03 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتفقد مشروع مستشفى تكريت ويوجه بالإسراع في تنفيذه) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتفقد مشروع مستشفى تكريت ويوجه بالإسراع في تنفيذه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).