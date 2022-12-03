توجيهات للسوداني من مشروع مستشفى تكريت التعليمي

2022/12/03 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهات خلال زيارة مشروع مستشفى تكريت التعليمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم، زيارةً تفقّديةً إلى مشروع مستشفى تكريت التعليمي، في محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن: "السوداني اطلع ميدانياً على سير العمل في المستشفى التي وصلت إلى نسبة إنجاز متقدمة، ومن المقرّر افتتاحها قريباً، ووجّه بتذليل العقبات التي تواجه العمل في المستشفى والإسراع بالتنفيذ، لتكون جاهزةً لتقديم الخدمات الطبية إلى أهالي المحافظة".

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على "ضرورة أن تكون مشاريع خدمات البنى التحتية الصحية ضمن أولويات خطط المحافظات، بما يساعد في تنفيذ المنهاج الوزاري في محور القطاع الصحّي"، بحسب البيان.

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