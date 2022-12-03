وزير النفط: الاتفاق على التزام أعضاء أوبك بكميات الخفض المقررة 

2022/12/03 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك بمعدلات الإنتاج وبنسب وكميات الخفض المقررة إلى نهاية 2023.

وقال عبد الغني خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك عبر الدائرة الالكترونية، إن "الاجتماع أكد حرص الأعضاء في أوبك العمل على استقرار الأسواق النفطية وتحقيق التوازن المطلوب".

وأضاف، أن "برنامج الاجتماع تضمن مناقشة ومراجعة تطورات السوق النفطية، إضافة إلى بحث عدد من المحاور المدرجة في جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات بشأنها".

وعن الاجتماع الوزاري لـ"اوبك بلس"، قال عبد الغني، إن "الاجتماع يعقد يوم غد الأحد عبر الدائرة الالكترونية ويتضمن مراجعة تطورات السوق النفطية والتحديات التي تواجه المنتجين، والتأكيد على مقررات أوبك بلس بخصوص خفض الانتاج للكميات المقررة، لتحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية".

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