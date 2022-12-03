2022/12/03 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت شركة ايرث لينك ،اليوم السبت، تخفيض اسعار الاشتراكات الشهرية لمزودي خدمة الانترنت.و قالت الشركة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر والتعليمات الصادرة من وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قرار الاتصالات..شركة “ايرث لينك” تُعلن تخفيض اسعار الانترنيت المركز الخبري الوطني.

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