التجارة: نعمل على زيادة مفردات البطاقة التموينية لهذه الشريحة

2022/12/03 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير التجارة أثير الغريري، السبت، عمل الوزارة لزيادة مفردات البطاقة التموينية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

وقال الغريري، إن "وزارة التجارة عاكفة على توفير خزين استراتيجي من خلال توفير مواد السلة التموينية ومادة الحنطة"، مبيناً أن "ميناء البصرة استقبل سلسلة من بواخر الحنطة والرز".

وأكد الغريري: "نعمل على زيادة مفردات البطاقة التموينية للطبقة الأفقر وهم المشمولون بالرعاية الاجتماعية، من خلال لجان مختصة ترفع توصياتها لاحقاً".

ولفت إلى، أن "إجراءات الحجب مستمرة بشكل طبيعي وفقاً للضوابط والتعليمات والتي تشمل كل شخص تجاوز راتبه مليون ونصف دينار عراقي"، مؤكداً أنه "لا يوجد تلكؤ بهذا المجال".

وبين، أن "البطاقة التموينية تضيف توازنا واستقرارا بأسعار السوق، وبالتالي فإن استمرار توزيع البطاقة التموينية عمل على استقرار الأسعار".

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