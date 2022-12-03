فيديو يرصد طرد مشجعة في مونديال قطر بسبب حركة النسر الألبانية

2022/12/03 | 19:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشجعة قامت بحركة النسر الألبانية

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