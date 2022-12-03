السوداني يوجه بتذليل العقبات التي تواجه إنجاز مستشفى تكريت

2022/12/03 | 19:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، بتذليل العقبات

التي تواجه إنجاز مشروع مستشفى تكريت

التعليمي.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير

"أجرى زيارةً تفقّديةً إلى مشروع مستشفى

تكريت

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