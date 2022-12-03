لم تعد دولة غنية.. إيكونوميست: الهجرة من بريطانيا صارت حلم الكثيرين

2022/12/03 | 19:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا بمعايير شمال أوروبا لم تعد دولة غنية.

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