2022/12/03 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مُصنِّع العبوات لداعش الإرهابي شرق الأنبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مُصنِّع العبوات لداعش الإرهابي شرق الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).