مساجد فضائية.. برلماني كردي يكشف عن فساد بدور العبادة في الاقليم

2022/12/03 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، اليوم السبت، عن ملف فساد بشأن بناء وإدارة المساجد ودور العبادة بالإقليم.

وقال أنور لـ(بغداد اليوم)، إن "الفساد في إقليم كردستان وصل لمراحل خطيرة وفي جميع المؤسسات والدوائر، ولم يعد يختصر على النفط وتهريبه، والمنافذ الحدودية".

وأضاف أن "هناك ملفات فساد خطيرة بالمساجد وأعدادها، حيث تم تسجيل عشرات المساجد الوهمية التي لا وجود لها، وذلك للاستفادة من التخصيصات المالية لإدارتها ودفع رواتب موظفيها، فضلا على أن هناك مساجد تدار من قبل الأهالي، ولكن تم تسجيلها على أنها حكومة تابعة لوزارة الأوقاف في حكومة الإقليم".

وفي السنوات الأخيرة شهد الإقليم تزايد أبواب الفساد المفتوحة على مصارعيها لتكتسي عناوين مختلفة ابتداء من استحواذ السلطة في الإقليم على ملفات النفط والحدود، وليس انتهاء بالمشاريع الوهمية تحت عناوين الاستثمار والتطوير.

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