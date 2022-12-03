السوداني يصدر توجيهات لمسؤولي الدوائر الخدمية في صلاح الدين

2022/12/03 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، توجيهات لمسؤولي الدوائر الخدمية في صلاح الدين.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمسؤوليالدوائر الخدمية والقطّاعية في محافظة صلاح الدين، عُقد في مبنى المحافظة بحضور السيد المحافظ، واستمع السوداني إلى عرض مفصّلعن الواقع الخدْمي والاقتصادي للمحافظة، وأهمّ المشكلات التي تواجهها، والحلول الكفيلة بتجاوزها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "زياراته للمحافظات تستهدف الاطّلاع الميداني وتشكيل الفرق التي تتابع التلكّؤ في المشاريع، وتقديمالخدمات أوّلاً بأوّل"، مشددا على أنّ "المشاريع المتلكئة أمرٌ لا يمكن القبول به، ويتطلب المعالجة الفورية".

وبيّن رئيس مجلس الوزراء، أن "الأهمية يجب أنْ تُمنح لمشاريع القطّاع الصحّي، فلا يمكن القبول باضطرار المواطن للسفر للعلاج، بينمامشاريع المستشفيات في المحافظة تشهد تعثراً".

وأوضح أن "المنهاج الوزاري جعل من محاربة الفقر بكل اشكاله أولوية، وأيضا العمل على تحسين واقع الفئات الهشّة التي تحتاج إلى رعايةأكبر من قبل الدولة.

وحثّ السوداني "مسؤولي الدوائر الخدمية والقطاعية في صلاح الدين على بذل المزيد من الجهود من أجل خدمة أهالي المحافظة، والتواجدميدانياً في مفاصل العمل، وتفعيل منافذ شكاوى المواطنين والتعاطي معها".

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