ايرثلنك: ملتزمون بقرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الانترنت

2022/12/03 | 19:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت شركة ايرثلنك، السبت 12/03/2022، التزامها بقرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار...

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