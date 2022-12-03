2022/12/03 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى المنتخب البرازيلي، ضربة موجعة،

بخسارة أحد أبرز لاعبيه حتى نهاية

مونديال قطر 2022.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة

كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم

الإثنين، وهو المرشح الأبرز للعبور،

والانتقال إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجما المنتخب البرازيلي خارج المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجما المنتخب البرازيلي خارج المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).