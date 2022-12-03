الرافدين للموظفين والمتقاعدين: احذروا من

2022/12/03 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذر مصرف الرافدين، اليوم السبت، الموظفين والمتقاعدين من "الوقوع في فخ الاحتيال".

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، "نهيب بجميع الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الالكترونية بأن يتوخوا الحيطة والحذر وعدم إعطاء أي بيانات تخصهم لأي شخص يدعي ارتباطه بتلك الشركات أو المصارف الموطن فيها، لتلافي الوقوع في فخ الاحتيال في بطاقة الائتمان والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة - سواء كان مسروقًا فعليًا أو مسروقًا إلكترونيًا عبر ارسال بريد الكتروني او رسائل نصية او الاتصال بحامل البطاقة والطلب منه بتزويدهم بأرقام وحسابات بطاقاتهم من اجل سحب ارصدتهم الموجودة في تلك البطاقات".

وأضاف البيان، "نؤكد على جميع الموطنين في مصرفنا بعدم منح الرقم السري الخاص ببطاقته لأي جهة كانت وكذلك عدم السماح باستنساخ البطاقة او التقاط صورة لها، كما ندعو الشركات المصدرة لتلك البطاقات الى تقديم رسائل توعوية وبرامج مجانية للتعليم المالي لجميع حاملي البطاقات وخصوصا الجدد وقبل البدء بتنشيط بطاقة الراتب ولمختلف الخدمات التي تقدمها".

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