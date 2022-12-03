التخطيط: سجلنا 3.3 مليون موظف في منصة الرقم الوظيفي

2022/12/03 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، السبت، تسجيل 3 ملايين و300 ألف موظف حكومي في منصة الرقم الوظيفي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة سجلت 3 ملايين و300 الف موظف في منصة الرقم الوظيفي" مبيناً أن "تلك المنصة لا تمثل العدد النهائي لموظفي الدولة لكون العمل لا يزال جارياً".





وأضاف الهنداوي في حديث لوكالة "الغد برس"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أنه "عندما تكتمل هذه المنصة سيتم تسليمها إلى جهات أخرى" مؤكداً عزم الوزارة على "إنجازها بأقرب وقت".





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