هل سيختتم بنك كندا هذا العام برفع سعر الفائدة مرة أخرى؟

2022/12/03 | 20:34 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي يبلغ حاليا 3.75 في المائة، بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وفقا لجلوبال نيوز.هذه الزيادة من شأنها أن ترفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الارتفاع السريع في معدلات التضخم هذا العام، رفع بنك […]

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