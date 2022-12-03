الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع سقف لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل

2022/12/03 | 20:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حسبما قال مسؤول أوروبي مطلع على الوضع لشبكة CNN يوم الجمعة.

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