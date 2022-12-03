كاس العالم:هولندا تعبر أمريكا إلى ربع نهائي المونديال

2022/12/03 | 20:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل منتخب هولندا شق طريقه في بطولة

كأس العالم (قطر 2022)، بتأهله إلى ربع

النهائي اليوم السبت، وذلك بعد فوزه على

أمريكا (3-1) في أولى مباريات دور ال16.

أهداف هولندا جاءت بأقدام ممفيس ديباي

ودالي بلين

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