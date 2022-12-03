اندلاع حريق في مبنى مجلس محافظة ديالى

2022/12/03 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مبنى مجلس محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حريقاً اندلع في مبنى مجلس محافظة ديالى المنحل"، مؤكدا ان "الحريق نشب تحديدا في غرفة رئيسالمجلس".

وأضاف أن "الأضرار التي خلفها الحريق مادية دون أية اصابات بشرية تذكر"، مشيرا إلى "فتح تحقيق عاجل لمعرفة اسبابه لاسيما وهوالاول من نوعه".

يذكر ان مبنى مجلس محافظة ديالى يضم حاليا طواقم ادارية وقسم للتقاعد العسكري بعد حل المجلس قبل اكثر من عامين.

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