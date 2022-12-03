مصفى ميسان: الطاقة الإنتاجية الحالية تبلغ 40 ألف برميل يومياً 

2022/12/03 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح مصفى ميسان التابع لهيئة إنتاج المصافي في وزارة النفط، السبت، خططه المستقبلية لرفع قدراته وزيادة الإنتاج، فيما حدد الطاقة الإنتاجية الحالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصفى في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "مصفى ميسان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية التي تتكون من أربع وحدات تكريرية، تبلغ طاقة كل واحدة منها عشرة آلاف برميل يومياً من البنزين وزيت الغاز والمنتجات النفطية الأخرى وبطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف برميل يوميا".

وأضاف، أن "ملاكات مصفى ميسان الهندسية والفنية والإدارية تعمل على مدار الساعة بغية ديمومة العملية الإنتاجية واستمرارها لسد حاجة محافظة ميسان من المشتقات الإنتاجية"، مشيرا الى "وجود خطط مستقبلية لتطوير المصفى".

ولفت المكتب الإعلامي إلى "زيادة طاقة المصفى الإنتاجية ورفعها الى 40 ألف برميل يومياً، تمت بعد إنجاز وحدة التكرير الرابعة من قبل شركة المعدات الهندسية الثقيلة العامة، وهناك ملاحق عقود إضافية لإنجاز معبر كونكريتي".

وأكد أن "هناك مشاريع تطويرية أخرى تتعلق بالطاقة الخزنية، إذ تم العمل على إنجاز مشروع خزاني سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، وتم الانتهاء منها من خلال الجهد الوطني لشركة المشاريع النفطية".

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