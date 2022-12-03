السلطات الإيرانية توقف الممثلة ميترا حجار

2022/12/03 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقِفت الممثلة الإيرانية ميترا حجار، السبت، في منزلها، وفق ما أفادت صحيفة "شرق" الإصلاحية.

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