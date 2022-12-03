الامانة العامة تكشف عن وجود درجات وظيفية في موازنة 2023

2022/12/03 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد,اليوم السبت, عن تضمين موازنة 2023,على درجات وظيفية.

وقال مجيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة 2023 تتضمن درجات وظيفية، فضلاً عن حسم ملف اصحاب الاجور والعقود في مختلف مؤسسات ودوائر الدولة بشكل رسمي، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وفيما يخص موعد اقرار موازنة 2023، لفت مجيد إلى ان وزارتي المالية والتخطيط لازالتا في طور دراسة وتفاصيل مشروع الموازنة المالية وحال الانتهاء من ذلك، سترسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب لمناقشتها ومن ثم التصويت عليها.

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