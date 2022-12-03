السوداني يؤكد على التدقيق الأمني للمواطنين من المناطق المحررة

2022/12/03 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين، التي وصلها صباح اليوم في زيارة تفقدية.

واستمع السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي الى إيجاز أمني عن سير تنفيذ الخطط الأمنية، وأهم تحديات العمل الأمني والاستخباري في الأجهزة الأمنية والقطعات العسكرية العاملة في المحافظة.

وشدّد السوداني على أولوية التنسيق الشامل بين القطعات والتشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، بما لا يترك للعابثين بأمن المواطنين، او لفلول الإرهابيين أي منفذ.

كما أكد على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني بشأن التدقيق الأمني للمواطنين من المناطق المحررة بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وبشأن الانضباط داخل الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية، بيّن القائد العام للقوات المسلحة أهمية بناء الثقة المتبادلة بين القادة والمنتسبين، وضرورة قرب القائد من مقاتليه واهتمامه بمشاكلهم، والعمل الدؤوب على معالجتها.

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