شاهد بالفيديو.. مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن نـزار حيدر: عمليات اقصاء تحدث للكفاءات ومنعا لتحقيق التنمية

2022/12/03 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XC3yk90TIVk

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