2022/12/03 | 22:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eDginduVA4A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن نـزار حيدر : هنالك تضخيم وتهويل بشأن ما تقوم به حكومة السوداني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن نـزار حيدر : هنالك تضخيم وتهويل بشأن ما تقوم به حكومة السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).