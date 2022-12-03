الكشف عن 3 أهداف لزيارة السوداني إلى محافظة صلاح الدين

2022/12/03 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم السبت، عن اهداف زيارة رئيس الوزراء الى محافظة صلاح الدين.

وقال موات في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الهدف من زيارة رئيس الوزراء الى محافظة صلاح الدين هو التعرف على احوال المحافظة والاطلاع على المشاريع وواقع المحافظة".

وأضاف، أن "اجتماعات رئيس الوزراء مع المسؤولين في المحافظة الهدف منها تقييم المحافظ والسماع منه حول مشاكل المحافظة، كما أن رئيس الوزراء يجمع المعلومات خلال زياراته للمحافظات عن المسؤولين لتقييمهم وتشخيص الخلل في حال وجد، واجراء التغييرات على ضوء هذه المعلومات".

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