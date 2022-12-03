لواء أحرار العراق يتبنى قصف قاعدة زليگان في بعشيقة

2022/12/03 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه "لواء أحرار العراق"، اليوم السبت، قصف قاعدة زليگان التركية في بعشيقة، ضمن محافظة نينوى، بـ 4 صواريخ غراد.

وذكر اللواء في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تتبنى مقاومتكم لواء احرار العراق استهداف القاعدة التركية في زليگان بأربعة صواريخ نوع غراد ١٢٢ ملم اصابة عمق القاعدة في تمام الساعة التاسعة مساءً".

وتشن القوات التركية عمليات عسكرية شمالي العراق، تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني (بي كي كي) الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة إرهابية.

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