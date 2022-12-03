السوداني يلتقي عدداً من نواب محافظة صلاح الدين (تفاصيل)

2022/12/03 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت، خلال لقائه عددا من نواب محافظة صلاح الدين، على ضرورة دعم الحكومة المحلية لانجاز المطلوب منها.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم السبت، في مدينة تكريت، عدداً من أعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين".

وبحسب البيان فأن "اللقاء شهد استعراض المشاكل التي تعاني منها المحافظة، في الجوانب الخدمية والقطاعية المهمة، وسبل معالجتها، ومناقشة عدد من الملفات التي تحتاج إلى عناية الحكومة".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التنسيق العالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد الجهد الحكومي في تنفيذ الخطط الستراتيجية والمشاريع الحيوية في عموم العراق".

وشدّد السوداني على "ضرورة دعم الحكومة المحلية في إنجاز ما مطلوب منها وفق متطلبات المنهاج الوزاري، وأن تكون الجهود مشتركة وفعالة من أجل خدمة أبناء محافظة صلاح الدين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والاستقرار في المحافظة".

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