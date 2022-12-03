قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة تركية في نينوى

2022/12/03 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بسقوط أربعة صواريخ بمحيط قاعدة تركية في محافظة نينوى.

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