أربعة صواريخ تسقط بمحيط قاعدة تركية في نينوى

2022/12/03 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، السبت 12/03/2022، بسقوط أربعة صواريخ بمحيط قاعدة تركية...

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