2022/12/03 | 22:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شاهد..رتل مسؤول حكومي يقطع شارع الكرادة ويمنع عبور المواطنين pic.twitter.com/5RfgacMWfL...

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رتل مسؤول حكومي يقطع شارع الكرادة ويمنع عبور المواطنين أولاً على المسلة.

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