2022/12/03 | 22:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9yQWDGya9ew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن صادقون يهاجم المالكي: من المعيب ان يلتقي بالمحافظين وليس من حقه منح الحصانة لهم) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب عن صادقون يهاجم المالكي: من المعيب ان يلتقي بالمحافظين وليس من حقه منح الحصانة لهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).