2022/12/03 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر الراصد الجوي صادق عطية، اليوم السبت، من أجواء ضبابية في عدد من المدن العراقية.وذكر عطية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن”موجات من الضباب الكثيف تشكلت في مناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من اجواء ضبابية بمدن عراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من اجواء ضبابية بمدن عراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من اجواء ضبابية بمدن عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).