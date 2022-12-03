السوداني: أهمية دعم العشيرة للدولة ونبذ المنحرفين والمجرمين

2022/12/03 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اليوم السبت، أهمية دعم العشيرة للدولة ومؤسساتها واصطفافها إلى جانب إنفاذ القانون وبسط سلطته من أجل ضمان حقوق المواطنين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء […]

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