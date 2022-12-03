بعد الخروج من مونديال قطر.. لويس سواريز غاضبًا:

2022/12/03 | 22:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لويس سواريز، مهاجم منتخب الأوروغواي، إنّه "مؤلم للغاية" الخروج من بطولة كأس العالم من الدور الأول، مُشيرًا إلى أن منتخب بلاده لا يحظى بالاحترام الكاف.

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