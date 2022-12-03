سياسي كردي: مناطق 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية” بسبب اخطاء اربيل

2022/12/03 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السياسي الكردي المستقل عثمان خانقيني، السبت، ان مناطق المادة 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء إدارة إقليم كردستان العراق.

وقال خانقيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الصراعات السياسية في اقليم كردستان والاستحواذ على السلطة وبروز دور العوائل الحاكمة في كل شيء وتردي الاوضاع الاقتصادية كلها اسباب تضغط على الملايين من الكرد سواء ضمن الاقليم او مناطق 140”.

واضاف، أن “تأييد المادة 140 في المناطق المشمولة بها بديالى وغيرها تضاءل في السنوات الاخيرة من قبل الكرد الذين يدركون بان اخطاء اربيل كبيرة لذا يجعلهم يدعمون البقاء تحت المظلة الاتحادية لأنه القرار الانسب لهم لتفادي ازمات اقتصادية ودخول في متاهات صراعات الأحزاب”.

وأشار خانقيني الى ان “القوى الكردية المتنفذة تدرك بان الاهالي في وضع صعب وهناك انخفاض كبير في دعم مشاريعها السياسية ومنها المادة 140 لذا فان اي تطبيق فعلي للمادة ربما يخرج بمفاجآت في خضم الاوضاع الحالية”.

وتنص المادة 140 من الدستورعلى تحديد جهة ادارة مدن مترامية في عدة محافظات من خلال استفتاء عام لتحديد اراء الاهالي بين ان تكون تابعة للادارة الاتحادية او من قبل اقليم كردستان.

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