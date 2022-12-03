تزامناً مع فصل الشتاء.. الكهرباء تكشف تفاصيل خطتها

2022/12/03 | 22:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء, احمد موسى,اليوم السبت,تفاصيل الخطة الاستباقية، لذروة الاحمال مع دخول فصل الشتاء.

وقال موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة وضعت خطتين الاولى تتمثل بتوجيه قطاعات الانتاج وادخال الوحدات التوليدية برنامج صيانة مكثف فضلاً عن توفير قطع غيار لكي تكون الوحدات التوليدية جاهزة بطاقتها القصوى، مع توجيه قطاع النقل لاكمال جاهزية الخطوط الناقلة”.

واضاف ان “الخطة الثانية تتضمن توجيه قطاع التوزيع باستكمال انهاء الاختناقات ومواكبة الذروة الشتوية خصوصاً مع استخدام اجهزة التدفئة المنزلية عبر استحداث المغذيات ونصب المحطات الثابته والمتنقلة بكافة مراكز الحمل”.

واشار موسى إلى أن “مراكز السيطرة ملزمة بالتوزيع العادل بمعدلات التجهيز للطاقة الكهربائية مابين المناطق والمحافظات”.

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